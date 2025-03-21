Vincic, Portekiz-Danimarka Uluslar Ligi Maçında

YABANCI HAKEM ATAMASI

Süper Lig’in 25. haftasında gerçekleştirilen Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde, 55 yıl aradan sonra alınan tarihi bir kararla yabancı hakem görevlendirildi. Bu derbide düdük çalan hakem Slavko Vincic oldu.

UEFA’DAN YENİ GÖREV

Vincic, UEFA tarafından 2025 yılında gerçekleştireceği yeni bir görevle buluştu. Derbi sonrasında Okan Buruk’un eleştirdiği, ancak Jose Mourinho’nun övdüğü Slavko Vincic, Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasının ardından Slovenya Ligi’nde iki, Şampiyonlar Ligi’nde ise bir maça atandı.

ULUSLAR LİGİ’NDE GÖREV!

Ayrıca, UEFA, Slavko Vincic’i Uluslar Ligi’nde de görevlendirdi. Slovenyalı hakem, Portekiz ile Danimarka arasında gerçekleşecek olan Uluslar Ligi çeyrek final maçında hakemlik yapacak. Bu mücadele, Vincic’in 2025 yılında yöneteceği ilk milli maç olacak.