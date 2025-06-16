Vinicius Junior’a Irkçı Davranış Cezası Verildi

BREZİLYALI FUTBOLCUYA YAPILAN IRKÇI DAVRANIŞA CEZA

Real Madrid’in Brezilyalı futbolcusu Vinicius Junior’a Madrid’de gerçekleştirilen ırkçı eylem nedeniyle hapis cezası verildi. Madrid İl Mahkemesi, 26 Ocak 2023 tarihinde İspanya Kral Kupası çeyrek finalinde Real Madrid ile Atletico Madrid karşılaşması öncesinde Vinicius Junior’un formasını giymiş siyah bir oyuncak bebeği, Madrid’in merkezin de bir köprüden asan 4 taraftar hakkında kararını bugün açıkladı.

EYLEMİ GERÇEKLEŞTİREN TARAFINDAN SUÇUN KABULÜ

Mahkemede, sanıkların olay yeri yakınında “Madrid Real Madrid’den nefret ediyor” yazılı pankart açtıkları ve bu eylemi sosyal medyada duyurarak yaydıkları belirtildi. Eylemi gerçekleştiren kişiler suçlarını kabul edip pişmanlıklarını ifade ederken, her biri nefret suçundan mahkum oldu. Mahkeme, bu sanıklardan birine 1 yıl 10 ay, diğerlerine ise 1 yıl 2 ay hapis cezası verdi.

Sanıkların, mahkeme tarafından verilen para cezalarını ödemek, Vinicius Junior’a 1.000 metreden fazla yaklaşmamak ve kendisiyle herhangi bir iletişim kurmamak zorunda oldukları da kaydedildi. Ayrıca, belirtilen süre zarfında spor müsabakaları esnasında herhangi bir futbol stadyumuna girmeleri veya yaklaşmaları yasaklandı. Real Madrid, devam eden davalarla birlikte Vinicius Junior’un yanında duracaklarını, kulübün değerlerini korumak ve spor dünyasında ırkçı davranışları sona erdirmek için mücadele edeceklerini açıkladı.