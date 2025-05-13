Vinicius Junior Athletic Club’u Satın Aldı

VİNİCIUS JUNIOR’DAN SÜRPRİZ YATIRIM

Real Madrid forması giyen Brezilyalı futbolcu Vinicius Junior, futboldaki kariyerine yeni bir ivme kazandırıyor. Foot Mercato’da yer alan bilgilere göre, 24 yaşındaki oyuncu Brezilya Serie B takımlarından Athletic Club’u satın aldı. Vinicius’un bu yatırımı, futbol sahalarında daha fazla etki yaratma arzusunun bir parçası olarak değerlendiriliyor ve gelecekte başka yatırımlar yapma niyetinin de olduğu ifade ediliyor.

ATHLETIC CLUB’UN DURUMU

Vinicius’un satın aldığı Athletic Club, Brezilya Serie B liginde 15. sırada yer alıyor. Bu durum, yıldız oyuncunun kulüp performansını artırmak için yapacağı çalışmaları daha da önemli hale getiriyor. Vinicius’un kulübü yönetecek olması, hem futbol kariyerine yeni bir boyut katacak hem de genç yeteneklere destek olma fırsatı sunacak.

VİNİCIUS’UN REAL MADRID’DEKİ PERFORMANSI

Real Madrid’de bu sezon 50 maçta forma giyen Vinicius, 20 gol atma başarısını gösterirken, 16 asistle de takıma önemli katkılarda bulundu. Brezilyalı yıldızın piyasa değeri ise 200 milyon euro olarak kaydediliyor. Bu başarıları, onun futbolculuk kariyerinin yanı sıra yatırımcı olarak da dikkat çekici bir profil oluşturmasına yardımcı oluyor.