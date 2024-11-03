“Vinicius Junior, Real Madrid İle Yenileniyor!”

REAL MADRID VINCİUS JUNIOR İLE YENİ ANLAŞMA YAPIYOR

İspanyol futbol kulübü Real Madrid, yıldız oyuncusu Vinicius Junior ile sözleşme yenileme çalışmalarına başladı. Brezilyalı futbolcunun geleceği için harekete geçen Real Madrid, Marca’nın haberine göre, genç oyuncunun temsilcisiyle yeni bir anlaşma sağlamak amacıyla görüşme gerçekleştirecek. Tarafların, yakın bir zamanda bir araya geleceği belirtiliyor.

VINCİUS JUNIOR’IN MEVCUT SÖZLEŞMESİ 2027’YE KADAR DEVAM EDİYOR

Brezilyalı futbolcu Vinicius Junior, Suudi Arabistan kulüpleri ile de anılıyor. Ancak oyuncunun Real Madrid ile olan mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar sürüyor. Bu sezon 15 maçta forma giyen 24 yaşındaki Vinicius, sahada 8 gol atarak ve 7 asist yaparak dikkat çekiyor.