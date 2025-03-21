Vinicius Junior ve Real Madrid Anlaşmaya Yakın

İÇ TRANSFERDE HAREKETLİLİK

Real Madrid, iç transfer sürecinde önemli gelişmeler yaşıyor. Kulüp, yıldız futbolcusu Vinicius Junior ile sözleşme yenilemek için hazırlık yapıyor. Brezilyalı oyuncunun yeni kontratında yer alacak bazı maddeler gündeme geldi.

YENİ SÖZLEŞME DETAYLARI

İspanyol basınından gelen bilgilere göre, Vinicius Junior ile Real Madrid arasında yeni sözleşme için görüşmeler devam ediyor. Son günlerde Suudi Arabistan kulüplerinden aldığı büyük teklifler nedeniyle gündeme gelen Vinicius’un, Real Madrid ile gerçekleştireceği yeni anlaşmaya, Suudi Arabistan’a gitmesini sağlayan bir çıkış maddesinin eklenmesi planlanıyor.

PERFORMANSI VE PİYASA DEĞERİ

Vinicius Junior, bu sezon boyunca Real Madrid formasıyla toplamda 39 resmi maçta sahne aldı. 24 yaşındaki oyuncu, bu mücadelelerde 18 gol atarak ve 11 asist yaparak dikkat çekiyor. Güncel piyasa değeri ise 200 milyon euro olarak değerlendiriliyor. Vinicius, Real Madrid ile 2027 yılına kadar sürecek bir sözleşmeye sahip.