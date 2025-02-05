Viop Endeks Kontratı Güne Düşüşle Başladı

BIST 30 ENDİKSİ ŞUBAT VADİLİ KONTRATTA DÜŞÜŞ YAŞANDI

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayanan şubat vadeli kontrat, güne yüzde 0,1’lik bir düşüşle 11.140,00 puan seviyesinden başladı. Şubat vadeli endeks kontratı, açılış seansında, önceki normal seans kapanışına göre yaklaşık yüzde 0,1 azalış göstererek 11.140,00 seviyesinde işlem gördü. Önceki gün, alış ağırlıklı bir seyir izleyen şubat vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,1 artış ile 11.147,00 puandan kapattı. Ayrıca, endeks kontratı akşam seansında da yükselişini devam ettirerek 11.165,00 puana ulaştı.

KÜRESEL PİYASALARDA KARIŞIK SEYRİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

ABD’nin gümrük vergilerine ilişkin gelişmeler, fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ederken, küresel piyasalarda bugün açıklanacak yoğun veri gündemi öncesinde karışık bir seyir izleniyor. Analistler, yurt içinde sakin bir veri gündemi tahmin ederken, yurt dışında ise Avro Bölgesi’nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD’de ADP özel sektör istihdamı ve dış ticaret dengesi gibi önemli verilerin yanı sıra dünya genelinde hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini belirtiyor. Teknik olarak, endeks kontratında 11.100 ve 11.000 puan seviyelerinin destek, 11.250 ve 11.300 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğu ifade ediliyor.