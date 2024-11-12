VİOP Güne Düşüşle Başladı

GÜN BAŞLANGICINDA DÜŞÜŞ GÖSTERDİ

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,2 düşüş ile 10.673,75 puandan işlem görerek başladı. Açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,2 azalarak bu seviyede kaldı.

ÖNCEKİ SEANS PERFORMANSINA GÖRE FARKLILIK

Dün, aralık vadeli endeks kontratı alış ağırlıklı bir seyir izleyerek normal seansı yüzde 0,7 artış ile 10.699,50 puandan kapatmıştı. Akşam seansında ise endeks kontratı hafif bir gerileme ile 10.683,00 puana düştü.