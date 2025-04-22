VİOP Nisan Kontratı Yükseliyor

BİST 30 ENDESK KONTRATI YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP), BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat, güne yüzde 0,6 artışla 10.261,00 puandan başladı. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen nisan vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,3 artışla 10.201,00 puandan tamamladı. Akşam seansında da yaklaşık yüzde 0,6 yükselişle 10.257,00 puana ulaşan endeks, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,6 artış göstererek 10.261,00 seviyesinden işlem görmeye devam ediyor.

KÜRESEL PİYASALARDA KARMIŞIK SEYİR

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’a yönelik eleştirilerini arttırması ve ABD’nin ticaret politikalarına dair belirsizliklerin etkisiyle karışık bir seyir gözlemleniyor. Analistler, Türkiye’de tüketici güven endeksi ve finansal hizmetler güven endeksi, yurtdışında ise ABD’de Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve Avro Bölgesi’nde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın yapacağı konuşmanın takip edileceğini aktarıyor.

TEKNİK GÖRÜNÜM ANALİZİ

Teknik açıdan, endeks kontratında 10.300 ve 10.400 puanın direnç noktaları olarak belirlendiği, 10.200 ve 10.100 seviyelerinin ise destek konumunda olduğu ifade ediliyor. Analizler, piyasalardaki dalgalanmaların bu seviyelerle birlikte izlenmesi gerektiğini gösteriyor.