VİOP’ta BIST 30 Düşüş Gösterdi

VİOP’DA AŞAĞI YÖNLÜ SEYİR DEVAM EDİYOR

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat, yeni güne yüzde 0,1’lik bir düşüşle 11.161,00 puandan başladı. Önceki gün satış ağırlıklı bir seyir izleyen haziran vadeli endeks kontratı, normal seansı yaklaşık yüzde 0,8 azalışla 11.174,00 puandan kapattı. Akşam seansında da ilerleyişini sürdüren endeks kontratı, 11.152,00 puana kadar geriledi. Bugün ise açılış seansında, bir önceki normal seans kapanışına kıyasla yüzde 0,1 azalışla 11.161,00 seviyesinden işlem görüyor.

KÜRESEL PİYASALARDA İYİMSERLİK VAR

Küresel piyasalarda, ABD ile Çin’in ilave gümrük vergilerini geçici olarak indirme hususunda uzlaşmaya varmasının yarattığı olumlu hava devam ediyor. Ancak, tarifelerin ekonomiler üzerindeki olası etkilerine dair soru işaretleri tamamen giderilememiş durumda. Ayrıca, küresel endeks sağlayıcılarından MSCI, dünya genelindeki endeks değişikliklerini duyurdu ve MSCI Global Standard Türkiye Endeksi’ne 9 hisse eklenirken, 4 hissenin de endeksten çıkarıldığı belirtildi.

TEKNİK GÖRÜNÜM VE DESTEK DİRENÇ SEVİYELERİ

Analistler, yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olacağını ifade ediyor. Teknik açıdan endeks kontratında 11.100 ve 11.000 puanları destek seviyeleri olarak değerlendiriliyor. Öte yandan, 11.200 ve 11.300 seviyeleri ise direnç konumundaki seviyeler arasında yer alıyor.