VİOP’ta BIST 30 Endeksi Düşüyor

PİYASADA HAZİRAN VADESİ DÜŞÜŞ GÖSTERİYOR

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’ndaki BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,1 düşüşle 10.445,00 puandan açıldı. Önceki gün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen haziran vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,7 azalışla 10.451,00 puandan tamamladı. Akşam seansında da düşüşünü sürdüren endeks kontratı, 10.440,00 puana kadar geriledi. Açılış seansındaki işlem, önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,1 azalışla 10.445,00 seviyesinden gerçekleşti.

KÜRESEL PİYASALARDA BEKLE-GÖR YAKLAŞIMI

Küresel piyasalarda, merkez bankalarının faiz kararları öncesinde yatırımcıların “bekle-gör” yaklaşımına girmesi dikkat çekiyor. Analistler, yurt içinde reel efektif döviz kurunun ve yurt dışında ABD’de dış ticaret dengesinin yanısıra Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile Avrupa’da açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini aktarıyor. Ayrıca, teknik açıdan endeks kontratında 10.350 ve 10.250 puanın destek, 10.550 ve 10.650 seviyelerinin direnç konumunda olduğu ifade ediliyor.