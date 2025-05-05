VİOP’ta BIST 30 Endeksi Yükseldi

BIST 30 ENDKSE DAYALI HAZİRAN VADELİ KONTRATİ YÜKSELİŞ GÖSTERİYOR

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP), BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat, yeni haftaya yüzde 0,1’lik bir artışla 10.540,00 puandan başlıyor. Cuma günü, alış ağırlıklı bir seyir izleyen haziran vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,3 artışla 10.528,00 puandan tamamladı. Ayrıca, akşam seansında da yükselişine devam ederek 10.551,00 puana ulaştı. Açılış seansında endeks kontratı, önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,1 artışla 10.540,00 seviyesinde işlem görüyor.

KÜRESEL PİYASALARDA TEMKİNLİ SEYİR

Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin izlediği korumacı ticaret yaklaşımının global ekonomiler üzerindeki etkileri dikkate alınırken, küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikası toplantısı öncesi temkinli bir seyir izliyor. Bunun yanı sıra, yurt içinde bugün gözler nisan ayı enflasyon verilerine çevrildi. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi’nin yüzde 3,24 oranında artacağını öngörüyor. Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentileri ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 38,10 olan yıllık enflasyonun yüzde 38,18’e çıkacağı tahmin ediliyor.

TEKNİK GÖSTERGELER VE YATIRIMCI GÜVENİ

Ekonomistlerin 2025 sonuna ilişkin enflasyon beklentisi, nisan ayı itibarıyla yüzde 31,16 seviyesinde gerçekleşiyor. Analistler, bugün yurt içindeki enflasyon verilerinin yanı sıra, yurt dışında Avro Bölgesi’nde Sentix yatırımcı güven endeksi ile ABD’de hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin de takip edileceğini kaydediyor. Teknik açıdan, endeks kontratında 10.600 ve 10.700 seviyelerinin direnç, 10.450 ve 10.350 puanın ise destek konumunda olduğu ifade ediliyor.