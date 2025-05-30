VİOP’ta BIST 30 Kontratı Düşüyor

BIST 30 ENDESKİ HAZİRAN VADELİ KONTRATINDA DÜŞÜŞ

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP), BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat güne yüzde 0,1 düşüşle 10.370,00 puandan başlamış durumda. Önceki gün satış ağırlıklı bir seyir izleyen haziran vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,5 azalışla 10.380,00 puandan kapatmış. Akşam seansında ise sınırlı bir düşüşle 10.376,00 seviyesine gerilemiş.

KÜRESEL PİYASALARDAKİ GELİŞMELER HIZLA TAKİP EDİLİYOR

Bugün açılış seansında, önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,1 azalışla 10.370,00 seviyesinden işleme devam eden haziran vadeli endeks kontratında, küresel piyasalardaki gümrük tarifelerine dair gelişmeler ve makroekonomik verilerden alınan sinyallerle karışık bir seyir izleniyor. Yurt içinde ise yatırımcıların dikkati, bugün açıklanacak olan büyüme verileri üzerinde yoğunlaşmış durumda.

AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’nın (GSYH) yılın 1. çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,17 artmasını öngörüyor. Ekonomistlerin 2025 yılına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 2,91 seviyesinde bulunuyor. Bunun yanı sıra, 2026 sonuna ilişkin büyüme tahminlerinin ortalaması da yüzde 3,97 seviyesine işaret ediyor.

TEKNİK GÖRÜNÜMDE DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Analistler, yurt içinde finansal istikrar raporu ve büyüme verilerinin yanı sıra, yurt dışında ABD’de kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi, Almanya’da enflasyon verileri ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi gibi önemli verilerin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan bakıldığında, endeks kontratında 10.300 ve 10.200 seviyelerinin destek, 10.400 ve 10.500 puanın direnç konumunda olduğu vurgulanıyor.