VİOP’ta BIST 30 Kontratı Yükseldi

VİOP’TA HAZİRAN VADELİ KONTRATIN YÜKSELİŞİ

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP), BIST 30 endeksine dayanan haziran vadeli kontrat, güne yüzde 0,1 artışla 11.202,00 puandan başladı. Önceki gün alış ağırlıklı bir seyir izleyen haziran vadeli endeks kontratı, normal seansı yaklaşık yüzde 0,1 yükselerek 11.186,00 puandan nihayetlendirmişti. Akşam seansında ise endeks kontratı yaklaşık yüzde 0,5 artışla 11.238,00 puana ulaşmıştı.

KÜRESEL PİYASALARDA BELİRSİZLİKLER DEVAM EDİYOR

Bugünkü açılış seansında haziran vadeli endeks kontratı, önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,1 artışla 11.202,00 seviyesinden işlem görüyor. Küresel piyasalarda, jeopolitik gelişmeler ve tarifelerin getirileriyle ilgili belirsizlikler ön planda yer alırken, gözler bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın gerçekleştireceği açıklamalara çevriliyor.

TEKNİK ANALİZDE DİRENÇ VE DESTEK SEVİYELERİ

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi’nde büyüme ve ABD’de üretici enflasyonuna ilişkin yoğun bir veri gününün izleneceğini belirtiyor. Teknik açıdan endeks kontratında 11.300 ve 11.400 puan seviyeleri direnç, 11.100 ve 11.000 seviyeleri ise destek konumunda bulunuyor.