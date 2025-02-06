Viop’ta Endeks Kontratı Güne Yükselişle Başladı

ŞUBAT VADELİ KONTRAT YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat, güne yüzde 0,4 yükselişle 11.120,00 puandan başladı. Şubat vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,4 artışla 11.120,00 seviyesinden işlem görüyor. Dün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen şubat vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,6 azalışla 11.078,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında kayıplarının bir kısmını geri kazanarak 11.114,00 puana çıktı.

KÜRESEL PİYASALARDAKİ BELİRSİZLİKLER AZALIYOR

Küresel piyasalarda, ABD yönetiminin ekonomi ve ticaret alanında atacağı adımlara yönelik belirsizliklerin azalmasıyla pozitif bir seyir öne çıkıyor. Bugün gözler İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) faiz kararına çevrildi. Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin yanı sıra, yurt dışında BoE’nin faiz kararının, Almanya’da fabrika siparişleri, Avro Bölgesi’nde perakende satışlar ve ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan endeks kontratında 11.200 ve 11.250 seviyelerinin direnç, 11.100 ve 11.000 puanın destek konumunda olduğu ifade ediliyor.