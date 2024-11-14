VİOP’ta Endeks Kontratı Yatay Başladı

PİYASA BAŞLANGICI

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,02 düşüşle 10.690,25 puandan işlem görerek başladı. Açılış seansında, önceki normal seans kapanışına göre de yüzde 0,02 azalış kaydederek aynı seviyede devam etti. Dün, alış ağırlıklı bir seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yaklaşık yüzde 0,7 artışla 10.692,00 puandan kapatmıştı. Akşam seansında ise yükselişine devam ederek 10.707,45 puanı görmüştü.

KÜRESEL PİYASALARDA ENDİŞELER

Küresel piyasalarda, önümüzdeki dönemlerde yaşanabilecek olası korumacı politikaların enflasyon üzerindeki baskıyı artırabileceği endişesi ile yön arayışı sürüyor. Bugün gözler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın ekonomik duruma dair yapacağı açıklamalara çevrildi. Dün açıklanan ABD enflasyon verileri, beklentilere göre belirlenmiş olsa da, bu verinin alt kalemlerinden alınan sinyaller, Fed’in enflasyonla mücadelesinin öngörülenden daha uzun sürebileceği endişesini artırıyor.

Analistler, yurt içinde bu gün açıklanacak haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD’de Fed Başkanı Powell’ın konuşması, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), haftalık işsizlik maaşı başvuruları ile Avro Bölgesi’nde büyüme ve sanayi üretiminin yanı sıra ECB toplantı tutanaklarının izleneceğini ifade ediyor. Teknik açıdan bakıldığında, endeks kontratında 10.600 ve 10.500 seviyelerinin destek, 10.800 ve 10.900 puanın ise direnç konumunda olduğunu belirtiyorlar.