“VİOP Yatay Başlangıç Yaptı”

ENDİKS KONTRATINDA YÜKSELİŞ

Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında bir önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,02’lik bir artışla 10.838,50 seviyesinden işlem görüyor. Dün, alış ağırlıklı bir seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yaklaşık yüzde 1,4’lük bir artışla 10.836,00 puandan tamamladı. Akşam seansında ise endeks kontratı yükselişini sürdürerek 10.850,50 puana ulaştı.

KÜRESEL PİYASALARDAKİ GELİŞMELER

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın ekonominin faiz indirimlerinde acele edilmesini gerektirecek sinyaller vermediğine dair açıklamalarının ardından karışık bir seyir gözlemleniyor. Analistler, yurt içinde piyasa katılımcıları anketinin, özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu verilerinin takip edileceğini, yurt dışında ise ABD’de sanayi üretimi ve İngiltere’de büyüme gibi yoğun veri gündeminin izleneceğini belirtiyor. Teknik açıdan endeks kontratında 11.000 ve 11.100 puanın direnç, 10.700 ve 10.600 seviyelerinin destek konumunda olduğu ifade ediliyor.