Virajı Alamayan Araç, Park Halinde Araca Çarptı

KAZA NEDENİYLE DÖRT KİŞİ YARALANDI

Kastamonu’da meydana gelen bir trafik kazasında, virajı alamayan otomobil, yol kenarında park halindeki araca çarptı ve 4 kişi yaralandı. Kaza, Çankırı-Kastamonu karayolu Beşdeğirmenler mevkiinde gerçekleşti.

HAREKET HALİNDE OLAN ARAÇLAR VE YARALILAR

Elde edilen bilgilere göre, Sinan Ç. yönetimindeki 37 BH 810 plakalı Honda marka otomobil, virajı dönerken arızalanmış olan ve yol kenarında bekleyen Rafet G. idaresindeki 37 AS 509 plakalı Hyundai marka araca çarptı. Bu kazada, arıza yapan otomobilin yanında bulunan Rafet G. ile beraberindeki Merve G. (34), diğer araçta yolcu olarak bulunan Sema Ç. ve İrfan Ç. yaralandı.

SAĞLIK VE GÜVENLİK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, onları Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Kaza ile ilgili detaylı inceleme başlatıldı.