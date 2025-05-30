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Viranşehir’de Banka Soygunu Gerçekleşti

OLAYIN YERİ VE TANIKLAR

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde, Ceylanpınar Caddesi’ndeki Ziraat Bankası şubesinde bir saldırı gerçekleşti. Olayın ayrıntılarına göre, M.A. isimli bir şahıs, banka müdürü B.S.’nin odasına girerek bıçakla tehditle bankada paniğe neden oldu.

Banka çalışanları, durumu yetkililere bildirerek yardım butonuna bastı. Bu durum, güvenlik güçlerinin olay yerine hızlı bir şekilde ulaşmasını sağladı. M.A., banko üzerindeki bir miktar parayla dışarı çıkmaya çalışırken, gelen polisler tarafından yakalandı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Saldırgan, emniyete götürülürken, olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor. Şanlıurfa halkı, olayın ardından büyük bir panik yaşarken, bankanın güvenlik önlemleri de gözden geçiriliyor.

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