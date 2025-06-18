Viranşehir’de Biçerdöver Yangını Meydana Geldi

YANGININ NEDENİ VE ETKİLERİ

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde, biçerdöverin motor kısmında meydana gelen yangın, buğday tarlasına ciddi zarar veriyor. Olay, Viranşehir’e bağlı Taşyaka Mahallesinde gerçekleşiyor. Biçerdöverin motor kısmından çıkan ateş, hızlı bir şekilde buğday tarlasına sıçramış durumda.

İLK MÜDAHALE VE İTFAYE EKİPLERİ

Yangına hızlı bir şekilde köylüler, traktör ve su tankerleriyle müdahale ediyor. İhbar üzerine bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almayı başarıyor ve alevlerin diğer ekili tarlalara ulaşmasını engelliyor. Yangın sonucunda biçerdöverde maddi hasar oluşmasıyla birlikte, ekili buğdayın bir kısmı da zarar görüyor.

İNCELEME ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak inceleme çalışmaları hemen başlatılıyor. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor ve gerekli bilgilendirmeler yapılıyor.