Viranşehir’de Çok Sayıda Silah Bulundu

JANDARMA OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRDİ

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde jandarma ekipleri kapsamlı bir operasyon düzenledi. Bu operasyonda, samanlık ve kayalık alanlar ile elektrikli süpürge makinesi içerisine gizlenmiş çok sayıda silah bulundu. Edinilen bilgilere göre, operasyonun Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütüldüğü öğrenildi.

GÖZALTILAR VE ELE GEÇİRİLENLER

Ruhsatsız silah bulundurduğu belirlenen adreslerde yapılan operasyonda 19 kişi gözaltına alındı. Aramalarda, 6 adet uzun namlulu piyade tüfeği, 15 adet ruhsatsız tabanca, 13 adet ruhsatsız av tüfeği, 45 adet şarjör ve bin 67 adet farklı çap ve ebatlarda mermi ele geçirildi. Bu operasyon, bölgedeki ruhsatsız silahlar ile mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.