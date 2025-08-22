Viranşehir’de Freni Boşalan Tır Kaza Yaptı

KAZANIN DETAYLARI

ŞANLIURFA’nın Viranşehir ilçesinde freni boşalan bir TIR, önündeki araçlara çarptıktan sonra tarım ilaçları satan bir iş yerine girdi. Kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa-Mardin karayolu Yükselhan Kavşağı’nda gerçekleşti. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilmeyen 73 SG 973 plakalı TIR, freninin boşalması sonucunda önce seyir halindeki bir otomobile çarptı.

FRANIN BOŞALMASI SONUCU

Kontrolden çıkan TIR, karşı şeride geçerek park halindeki 3 otomobile çarptı. Ardından yol kenarındaki ağaçları deviren TIR, tarım malzemeleri satışının yapıldığı bir iş yerine girerek durmayı başardı. Kaza sırasında dükkanda kimsenin olmaması, olası bir facianın önüne geçerken, iş yerinde ve araçlarda büyük hasar oluştu. O anlar, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

YARALILAR VE SORUŞTURMA

Kazanın ardından ortalık savaş alanına dönerken, Abdurahim Varlı, Sabha Varlı ve Selim İrtegün’ün de aralarında bulunduğu 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili polis sorgulama başlattı.