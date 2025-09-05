Viranşehir’de Hükümlüler Okul Temizliği Yaptı

VİRAŞEHİR’DE HÜKÜMLÜLER, OKULLARI YENİ DÖNEME HAZIRLADI

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler, 11 okulu yeni eğitim ve öğretim dönemine hazırladı. Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen “okullar güzelleşiyor” projesi kapsamında yaz tatili boyunca bu okullarda temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. Uygulama, denetimli serbestlikten faydalanan hükümlüler tarafından hayata geçirildi.

KAMU YARARINA ÜCRETSİZ ÇALIŞMA

Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde hükümlülere yönelik eğitim ve iyileştirme faaliyetlerinin yanı sıra kamu yararına ücretsiz çalışma tedbirleri de bulunuyor. Viranşehir merkezde yaklaşık 25, Ceylanpınar ilçesinde ise 12 olmak üzere toplamda 37 hükümlünün bu tür çalışmalarda yer aldığı ifade ediliyor. Ülke genelindeki benzer etkinliklerin, denetimli serbestlik kapsamındaki hükümlülerini topluma kazandırılmasında önemli bir rolü olduğu belirtiliyor.

CEZA İNFAZI YERİNE TOPLUMA FAYDA

Mahkemeler tarafından hapis cezası veya adli para cezası alan kişilerin, bu cezalarını ceza infaz kurumlarında yerine getirmek yerine, denetimli serbestlik tedbiriyle kamuya yararlı işlerde çalışarak çekmeleri sağlanıyor. Böylece, bu uygulama sayesinde suçluların topluma kazandırılması hedefleniyor. Okullar kapalıyken yapılan faaliyetler çerçevesinde ihtiyaç duyulan okullarda boya, badana ve tadilat işlemleri gerçekleştirildi.

Çalışmaları yerinde inceleyen Viranşehir Cumhuriyet Başsavcısı Batuhan Sandal, Denetimli Serbestlik Müdürü Hakan Hoşgören ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Gören, okulların son durumu hakkında bilgi aldı.