Viranşehir’de Jandarma Kaçak Ürünler Ele Geçirdi

ŞANLIURFA’DA ŞOK YOL UYGULAMASI

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde, jandarma tarafından gerçekleştirilen şok yol uygulaması sırasında birçok gümrük kaçağı ürün yakalandı. Alınan bilgilere göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ortak bir çalışma yapıldı.

ÇEŞİTLİ KAÇAK ÜRÜNLER ELE GEÇİRİLDİ

Uygulama sırasında hassa burunlu köpekler de devreye girdi. Yapılan incelemelerde 2 bin 690 paket gümrük kaçağı sigara, 4 litre gümrük kaçağı alkol ve 15 kilo gümrük kaçağı çay ele geçirildi. Bu operasyon, kaçakçılıkla mücadele amacıyla yapılan çalışmaların bir parçası olarak kaydedildi.

Aile Yılı Etkinliği Düzenlendi Çocuklar İçin

Muğla'da düzenlenen etkinlikte, İlk Kabul Koordinasyon Merkezi'ndeki çocuklar doğayla bir araya getirilerek çevre bilinci ve orman sevgisi kazandırıldı.
Sultangazi’de Tır Devrildi, Trafik Kapandı

İstanbul Sultangazi'de virajı alamayan hafriyat yüklü tır devrildi. Sürücü hafif yaralanırken, mazot dökülmesi nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı ve inceleme başlatıldı.

