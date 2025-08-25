Viranşehir’de Jandarma Kaçak Ürünler Ele Geçirdi

ŞANLIURFA’DA ŞOK YOL UYGULAMASI

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde, jandarma tarafından gerçekleştirilen şok yol uygulaması sırasında birçok gümrük kaçağı ürün yakalandı. Alınan bilgilere göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ortak bir çalışma yapıldı.

ÇEŞİTLİ KAÇAK ÜRÜNLER ELE GEÇİRİLDİ

Uygulama sırasında hassa burunlu köpekler de devreye girdi. Yapılan incelemelerde 2 bin 690 paket gümrük kaçağı sigara, 4 litre gümrük kaçağı alkol ve 15 kilo gümrük kaçağı çay ele geçirildi. Bu operasyon, kaçakçılıkla mücadele amacıyla yapılan çalışmaların bir parçası olarak kaydedildi.