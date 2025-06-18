Haberler

Viranşehir’de Kaza, 1 Ölü Var

KAZA VE CANSIZ BEDENİN BULUNMASI

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde, kaza yapan otomobile arkadan gelen bir tırın çarpması sonucunda 1 kişi yaşamını yitirdi. Alınan bilgilere göre, kaza Viranşehir-Şanlıurfa karayolunda gerçekleşti. İddialara göre, seyir halindeki bir araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi ile yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

KAZANIN ARDINDAN GELEN FELAKET

Kaza sonrası araçta bulunan 19 yaşındaki Muhammed Burak Zencirci, kendi çabasıyla araçtan çıktı. Bu esnada aynı yönde seyreden bir tır, kaza yapan araca arkadan çarptı. Çarpmanın sonucunda ağır yaralanan Zencirci için olay yerine sağlık ekipleri gönderildi. İlk müdahalesi olay alanında yapılan yaralı, Viranşehir Devlet Hastanesine götürüldü. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen ağır yaralı genç, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

50 Şüpheli Gözaltına Alındı, Dolandırıcılık İddiası

Sakarya ve 12 ilde gerçekleştirilen operasyonda, bungalov işletmeleri üzerinden dolandırıcılık yapan 50 kişi gözaltına alındı. Mağdurların uğradığı toplam zarar 263 bin lira olarak belirlendi.
Haberler

R. Madrid, Al-Hilal ile Oynuyor

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Real Madrid, Al-Hilal ile karşılaşıyor. Maç, Florida'daki Hard Rock Stadyumu'nda TSİ 22.00'de canlı yayınlanacak. Arda Güler'in yedekte başlaması bekleniyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.