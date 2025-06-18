Viranşehir’de Kaza, 1 Ölü Var

KAZA VE CANSIZ BEDENİN BULUNMASI

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde, kaza yapan otomobile arkadan gelen bir tırın çarpması sonucunda 1 kişi yaşamını yitirdi. Alınan bilgilere göre, kaza Viranşehir-Şanlıurfa karayolunda gerçekleşti. İddialara göre, seyir halindeki bir araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi ile yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

KAZANIN ARDINDAN GELEN FELAKET

Kaza sonrası araçta bulunan 19 yaşındaki Muhammed Burak Zencirci, kendi çabasıyla araçtan çıktı. Bu esnada aynı yönde seyreden bir tır, kaza yapan araca arkadan çarptı. Çarpmanın sonucunda ağır yaralanan Zencirci için olay yerine sağlık ekipleri gönderildi. İlk müdahalesi olay alanında yapılan yaralı, Viranşehir Devlet Hastanesine götürüldü. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen ağır yaralı genç, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.