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Viranşehir’de Kaza, 2 Yaralı Var

OTOMOBİLİN KONTROLDEN ÇIKIŞI VE KAZA ANI

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde, kontrolden çıkan bir otomobilin park halindeki araçlara çarptığı anlar görüntülere yansıdı. Bu kazada iki kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, kaza dün gece saatlerinde Viranşehir ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi’nde gerçekleşti. Sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu otomobil, ilk olarak yol kenarındaki araçlara çarptı ve ardından bir iş yerinin içine girdi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan bir kişi yaralanıyor. Olayın ardından, ihbar üzerine hızla olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi’ne taşıyor. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyor. Şu an için kazayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı.

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