Viranşehir’de Öğrenci Tuvalette Baygın Bulundu

OLAYIN GÖRÜNTÜSÜ

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesindeki Azadi Mahallesi’nde bulunan Şair Nabi Ortaokulu’nda eğitim gören 5. sınıf öğrencisi Nuriye Şeyhun, okul tuvaletinde baygın halde bulundu. Olayı fark eden öğrenciler, hemen durumu okul idaresine bildirdi.

SAĞLIK EKİPLERİ HAREKETE GEÇİYOR

Okul yönetimi, durumun ciddiyetini değerlendirerek polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, 12 yaşındaki Nuriye Şeyhun’a ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ardından, çocuk Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak, talihsiz çocuk, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Şeyhun’un ölüm nedeninin epilepsi nöbeti geçiriyor olabileceği ifade ediliyor. Ancak, kesin ölüm nedeninin ne olduğu yapılacak otopsi sonucu ortaya çıkacak.