Viranşehir’de Otomobil Kaza Yaptı

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde kayalıklara çarparak devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı. Olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kaza, sabah saatlerinde Viranşehir’e bağlı Değim Mahallesi’nde gerçekleşti.

ARAŞTIRMA BAŞLATILDI

Henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, yoldan çıkarak kayalıklara çarptıktan sonra takla attı. Bu kazada otomobilde bulunan iki kişi ağır yaralanarak, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma süreci başladı.