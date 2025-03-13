Viranşehir’de Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 14 Gözaltı

ŞANLIURFA’DA SİLAH KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda, 14 şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, silah kaçakçılığıyla mücadelede kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Bu kapsamda Viranşehir ilçesinde 13 ayrı adrese yönelik baskınlar düzenlendi.

YAPILAN ARAMALARDA ELE GEÇİRİLENLER

Operasyon sırasında yapılan aramalar sonucunda, 3 piyade tüfeği, 5 ruhsatsız tabanca, 11 ruhsatsız av tüfeği, bir adet kurusıkı tabanca, çeşitli silahlara ait 18 şarjör ve 438 fişek ele geçirildi. Ayrıca, şase numarası kazınmış ve trafik tescili bulunmayan 3 motosiklet de operasyonun sonucunda bulundu. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.