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Viranşehir’de Silah Operasyonu Yapıldı

JANDARMADAN BÜYÜK OPERASYON

ŞANLIURFA’nın Viranşehir ilçesinde jandarma, gerçekleştirdiği geniş kapsamlı bir operasyonda, gizlenmiş pek çok silah ve mühimmat ele geçiriyor. Söz konusu operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.

RUHSATSIZ SİLAHLAR TESPİT EDİLDİ

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız silah bulundurulduğu tespit edilen adreslerde eş zamanlı operasyon düzenliyor. Yapılan aramalarda, samanlıkta, taşların altında, yatak içinde ve bir elektrikli süpürgenin içerisine gizlenmiş 6 uzun namlulu piyade tüfeği, 15 ruhsatsız tabanca, 13 ruhsatsız av tüfeği, 45 şarjör ile 1067 farklı çap ve ebatlarda mermi bulunuyor.

ELDE EDİLEN MALZEMELER VE GÖZALTILAR

Operasyon sonrasında jandarma, ele geçirilen silah ve mühimmatlara el koyarak, operasyon sürecinde 19 kişiyi gözaltına alıyor. Bu gelişme, bölgedeki güvenlik çalışmalarının ne denli artarak devam ettiğini gösteriyor.

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