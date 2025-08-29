Viranşehir’de Silahlı Saldırı Gerçekleşti

OLAYIN GELİŞİMİ

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde 28 yaşındaki bir gencin silahlı saldırıya uğradığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın merkezinde, Mahmut T. adlı gencin bulunduğu traktör bayisinin önünde meydana gelen bu saldırı, kimliği belirsiz kişilerin planlı bir şekilde hareket ettiğini gösteriyor.

SALDIRI ANI

Edinilen bilgilere göre, olay Viranşehir ilçe merkezinde gerçekleşti. Kimliği henüz belirlenemeyen şahıslar, bir otomobile binerek traktör bayisinin önüne geldi ve burada beklemeye başladı. Mahmut T.’nin dışarı çıkmasını fırsat bilen bu kişiler, otomobilden silahlarla ateş açarak genç adamı ağır yaraladı.

SALDIRI SONRASI TEDAVİ

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, hemen durumu 112 Acil’e bildirdi. İhbar üzerine kısa süre içinde olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı genci ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Saldırının güvenlik kameralarına yansıması, polis ekiplerinin failleri yakalamak için başlattığı çalışmaların önemli bir parçasını oluşturuyor.