Viranşehir’de Silahlı Saldırı Yapıldı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

ŞANLIURFA’nın Viranşehir ilçesine bağlı Kale Mahallesi’nde meydana gelen olayda, iş yerinden çıkan Mahmut Talayhan (28) silahlı saldırıya uğradı. Saldırının detayları, güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

SİLAHLI SALDIRI

Mahmut Talayhan, çalıştığı traktör bayisinden çıkarken otomobilde bekleyen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına maruz kaldı. Talayhan, vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, saldırganlar otomobille olay yerinden uzaklaştı.

MÜDAHELE VE SORUŞTURMA

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İlk müdahale olay yerinde gerçekleştirilen Talayhan, ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bu arada polis, şüphelilerin yakalanması için çok yönlü çalışma başlattı.

