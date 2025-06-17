Viransehir’de Yangın, 100 Dönüm Yandı

YANGINDA BİNLERCE DÖNÜM TARIM ARAZİSİ ZARAR GÖRDÜ

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde yaşanan yangın, yaklaşık 100 dönüm buğday ekili tarla kül etmeye neden oldu. Alınan bilgilere göre, yangın Viranşehir ilçesine bağlı Tepedüz Mahallesi’nin Çalışkanlar mezrasında ortaya çıktı. Şu an için yangının nedeni bilinmiyor, ancak alevlerin hızla yayılması rüzgarın etkisiyle gerçekleşti. Bu durum, bölgedeki çiftçileri ve mahalle sakinlerini endişelendiriyor.

İLK MÜDAHALE KÖYLÜLERDEN GELDİ

Yangına ilk müdahale köylüler tarafından yapıldı. Olayın bildiriminin ardından, yangın söndürme çalışmaları için itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin özverili çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, maddi zarar oluştu. Yangının ne sebeple çıktığına dair inceleme çalışmaları devam ediyor.