Viranşehir’deki Bebek Cinayeti Zanlıları Tutuklandı

ŞANLIURFA’DA YAŞANAN TRAJEDİ

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde yasak bir ilişkiden dünyaya gelen bebeğin ölümüne sebep olan kadın ve erkek arkadaşı, iki yıl sonra yakalandı. Şüphelilerin, hayatını kaybettikleri bebeği, iz bırakmamak amacıyla 105 kilometre uzakta yer alan bir menfezin kenarına bıraktıkları belirlendi.

OLAYIN GELİŞİMİ

Olay, 30 Mart 2023 tarihinde Viranşehir’de meydana geldi. Yol kenarındaki menfezde bir bebek cesedinin bulunmasının ardından, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile istihbarat birimleri görevlendirildi. Yapılan titiz araştırmalar sonucunda, yabancı uyruklu kadının evlilik dışı ilişkide doğurduğu bebeği erkek arkadaşıyla birlikte öldürdüğü ve cesedi, kimsenin kendilerinden şüphelenmemesi için uzakta bir yere bıraktıkları tespit edildi.

TUTUKLAMA SÜRECİ

Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen operasyon neticesinde olayla bağlantılı B.M. ve H.M. isimli zanlılar yakalanarak, savcılık tarafından tutuklandı.