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Viranşehir’deki Cinayet Zanlısı Yakalandı

OTOMOBİL SALDIRISI VE CİNAYET ZANLISI

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde bir otomobile yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda hayatını kaybeden kişinin cinayet zanlısı, jandarma ekipleri tarafından yakalanmış durumda. Olayın detaylarına göre, 22 Eylül 2024 tarihinde Viranşehir ilçesinin Hürriyet Mahallesi’nde Emrullah Yıldız (30), 06 BJ 5128 plakalı aracıyla seyir halindeyken kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradı.

CİNAYET ZANLISININ YAKALANMASI

Ağır yaralanan Yıldız, hemen hastaneye kaldırıldı ancak yoğun bakıma alındıktan sonra kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Jandarma ekipleri, cinayet zanlısını yakalamak üzere başlattığı çalışmada, olaydan tam 1 yıl 6 ay sonra Ş.A. (30) isimli şahsı tespit edip yakaladı. Yapılan aramada, zanlının ikametinde 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 30 adet 9 mm çapında mermi ve 29 adet av tüfeği kartuşu bulundu.

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