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Viranşehir’deki Yangın 100 Dönüm Tarla Yaktı

YANGINDA TARIM ALANLARI ZARAR GÖRDÜ

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen yangın, yaklaşık 100 dönüm buğday ekili tarla ile birlikte büyük bir alanı küle döktü. Yangının, Viranşehir ilçesine bağlı Tepedüz Mahallesi’ndeki Çalışkanlar mezrasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle başladığı öğrenildi. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak çevredeki çiftçileri ve mahalle sakinlerini paniğe sürükledi.

İLK MÜDAHALE KÖYLÜLERDEN GELDİ

Yangının ilk müdahalesi köylüler tarafından yapıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışmalarla yangını kontrol altına aldı. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadığı bildirildi; ancak maddi kayıpların olduğu belirtiliyor. Yangının nedenine dair soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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