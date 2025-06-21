Viranşehir’deki Yangında 5 Yaralı Var

YANGIN İLE BÜYÜK ZARAR

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde buğday ekili arazide meydana gelen yangın, yaklaşık bin dönümlük tarla zarar görmesine yol açtı. Bu olayda 5 kişi yaralandı; bunlardan biri ise ağır yaralı durumda. Alınan bilgilere göre, yangın Viranşehir’in Elbeğdin ve Satıcık Mahalleleri arasında bulunan buğday ekili alanda başladı. Rüzgarın etkisiyle yangın hızla yayıldı ve vatandaşlar ile itfaiyenin müdahalesine rağmen saatler sonra kontrol altına alınabildi.

YARALILAR VE TEDAVİ SÜRECİ

Yangına müdahale eden 5 kişi yangın esnasında yaralandı. Yaralılardan biri olan T.G., Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. T.G.’nin vücudunda ağır yanıklar oluştuğu ve durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Sevk edildiği Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesindeki tedavisi devam ediyor.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangının çıkış nedenine dair incelemeler başlatıldı. Bu olay, bölgedeki tarımsal üretim açısından önem taşıyan bir konu olarak dikkat çekiyor. Yangının sebebinin belirlenmesi amacıyla yetkililer çalışmalarını sürdürüyor.