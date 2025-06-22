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Viranşehir’den 23 motosiklet ele geçirildi

ŞANLIURFA’DA MOTOSEKLET UYGULAMALARI

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde trafiğe çıkması sakıncalı 23 motosiklet yakalandı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede 20 ekipten oluşan 50 personel ile motosikletlere yönelik uygulama düzenledi.

TOPLAMDA 23 MOTOSEKLET ELE GEÇİRİLDİ

Bu uygulama sonucunda, 1 adet hacizli yakalamalı, 1 adet trafikten men, 6 adet tescilsiz veya hurda motosiklet, 10 adet şase ve motor bloğu kazıntılı motosiklet, 5 adet çalıntı motosiklet olmak üzere toplamda 23 motosiklet ele geçirildi. Ayrıca, 11 sürücüye idari para cezası kesilirken, 10 şüpheli şahıs hakkında “Suç eşyasını satın almak” ve “Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek” suçlarından adli işlem başlatıldı.

UYUŞTURUCU HAP BULUNDU

Uygulama sırasında şüpheli durumundan durdurulan E.A.A. (27) isimli şahsın üzerinde 49 adet uyuşturucu hap bulundu.

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