Viranşehir Karate Ekibi 3 Madalya Kazandı

VİRANŞEHİR KARATE EKİBİNDEN BAŞARI

Karadağ’da düzenlenen 29 Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası’na katılan Viranşehir Karate ekibi, organizasyonda 3 madalya kazanmayı başardı. 30 Mayıs – 1 Haziran tarihleri arasında Bar kentinde gerçekleşen bu önemli etkinliğe ilk kez katılan Viranşehir ekibi, 50’ye yakın sporcunun yer aldığı gruplarda rakipleriyle başarılı bir mücadele sergiledi.

BALKAN ŞAMPİYONU VE İKİNCİLİKLER

10 yaşındaki sporculardan Arin Vefa, 34 kiloda Balkan Şampiyonu unvanını elde etti. Diğer 10 yaşındaki sporcular Şiyar Paylı ve Ensar Yılmazoğlu ise kendi kategorilerinde Balkan ikinciliği başarılarıyla dikkat çekti. Aynı zamanda Milli Takım Antrenörü olan Volkan Aydın, sporcularının gösterdiği mücadele azmi ve disiplinle elde ettikleri bu başarının önemine vurgu yaptı. Aydın, bu sonucun her türlü madalyanın çok ötesinde bir değer taşıdığını ve sporcularının başarısının zamanla artacağını ifade etti.

MADALYADA ZİRVE

Üç gün süren şampiyonada toplamda 14 altın, 11 gümüş ve 30 bronz madalya kazanan Karate Milli Takımı, organizasyonu en çok madalya ile tamamlayan ekip olma unvanını elde etti. Elde edilen bu başarı, Türk karate sporunun uluslararası arenada kazandığı önemi bir kez daha gözler önüne serdi.