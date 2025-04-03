Virgin Atlantic Uçağı Diyarbakır’a Acil İniş Yaptı

İNGİLİZ HAVAYOLU ŞİRKETİ ZORUNLU İNİŞ YAPTI

Hindistan’a seyahat eden Virgin Atlantic havayolu şirketine ait bir uçak, rahatsızlanan bir yolcu nedeniyle Diyarbakır Havalimanı’na zorunlu iniş yaptı. VS358 sefer sayılı Londra Heathrow – Mumbai uçuşunu gerçekleştiren G-VTEA tescilli Airbus A350-1000 tipi uçak, dün gece saatlerinde acil iniş gerçekleştirdi.

YOLCULAR GECEYİ HAVALİMANINDA GEÇİRDİ

Uçağın sert inişi sonrasında arızalanarak Diyarbakır Havalimanı’nda kalması sonucu yolcular, geceyi burada geçirmek zorunda kaldı. Uçağın, arızanın giderilmesinin ardından yeniden kalkış yapacağı bildirildi.