Virüs Boyutunda Nano LED Ekran Geliştirildi

Nano Ölçekli LED Teknolojisiyle Yeni Bir Çağ

Çin’in Hangzhou kentinde bulunan Zhejiang Üniversitesi’nden bir ekip, Cambridge Üniversitesi’ndeki meslektaşlarıyla beraber, kum tanesinden bile daha küçük boyutta, nano ölçekte LED ekranlar geliştirdi. Bu ekranlar, virüs boyutundaki pikselleriyle dikkat çekiyor ve ekran teknolojisi alanında yeni bir dönemin başlangıcını müjdeliyor.

Perovskit Kullanarak Daha Parlak Görüntüler

Geleneksel ekran teknolojileri, daha küçük alanlarda daha fazla piksel sıkıştırarak görüntü kalitesini artırma hedefi güdüyordu. Ancak, bu yaklaşım, mikro LED üretimindeki yüksek maliyetlerle sınırlı kalıyordu. Zhejiang Üniversitesi’ndeki bilim insanları, güneş panellerinde yaygın olarak kullanılan uygun fiyatlı bir malzeme olan perovskiti kullanarak bu sorunun üstesinden geldi. Ekip, perovskit sayesinde sadece 90 nanometre genişliğindeki piksel boyutuna sahip LED’ler geliştirdi.

Perovskit’in Benzersiz Avantajları

Nano ölçekli perovskit LED’ler (nano-PeLED’ler), geleneksel LED ekranlara göre çok daha parlak görüntüler sağlıyor. Perovskit, ışığı etkin bir şekilde emen ve yayan, aynı zamanda ucuz ve kristal yapıda bir malzeme olarak dikkat çekiyor. Bu malzemenin çok yönlülüğü, bilim insanlarının rengini değiştirmek ya da performansını artırmak için bileşimini değiştirmesine imkan tanıyor. Güneş panellerindeki potansiyeliyle bilinen perovskit, artık ekran teknolojisi alanında da büyük ilgi görüyor. Düşük sıcaklıklarda işlenebilmesi ve kolayca basılabilmesi, perovskit’i uygun fiyatlı ve yüksek çözünürlüklü ekranlar için ideal bir malzeme haline getiriyor.

Rekor Piksel Yoğunluğu ile Yeni Olanaklar

Nano ölçekli LED teknolojisiyle birlikte, inç başına 127.000 piksel gibi rekor bir piksel yoğunluğuna ulaşıldı. Bu değer, mevcut piyasadaki ekranlardan çok daha yüksek bir seviyede. Bu teknoloji, Artırılmış Gerçeklik (AR) gözlükleri ve Sanal Gerçeklik (VR) başlıkları gibi cihazlarda ultra yüksek çözünürlüklü ekranların kullanımını artırabilir.