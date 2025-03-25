Virüs Boyutunda Nano LED’ler Geliştirildi

NANO ÖLÇEKLİ LED EKRANLARIN GELİŞTİRİLMESİ

Çin’in Hangzhou kentindeki Zhejiang Üniversitesi’nden bir ekip, Cambridge Üniversitesi’ndeki meslektaşlarıyla işbirliği yaparak, kum tanesinden bile küçük boyutlarda nano ölçekli LED ekranlar geliştirdi. Bu yenilikçi ekranlar, virüs boyutundaki pikselleriyle dikkat çekiyor ve ekran teknolojisinde önemli bir değişimin habercisi olabiliyor.

YENİ TEKNOLOJİ İÇİN PEROVSKİT MALZEME

Geleneksel ekran teknolojisinde, daha küçük alanlara daha fazla piksel yerleştirerek görüntü kalitesi artırılmaya çalışılıyor. Ancak bu yöntem, mikro LED’lerin üretimindeki yüksek maliyet ve verimlilik sorunları nedeniyle sınırlı kalıyor. Zhejiang Üniversitesi’ndeki bilim insanları, güneş panellerinde yaygın olarak kullanılan uygun maliyetli bir malzeme olan perovskit ile bu sorunu aşmayı başarıyor.

ÜSTÜN PERFORMANSLI LED TEKNOLOJİSİ

Ekip, perovskit malzemesini kullanarak yalnızca 90 nanometre genişliğinde piksel boyutuna sahip LED’ler üretiyor. Bu nano ölçekli perovskit LED’ler (nano-PeLED’ler), geleneksel LED ekranlara kıyasla çok daha parlak görüntüler sağlıyor. Işığı etkin bir şekilde emen ve yayan, dayanıklı ve uygun fiyatlı bir malzeme olan perovskit, bilim insanlarının performans iyileştirmeleri ya da renk değişiklikleri yapmasına olanak tanıyor. Güneş panellerindeki potansiyeliyle bilinen perovskit, aynı zamanda ekran teknolojisinde de büyük ilgi uyandırıyor.

REKOR PİKSEL YOĞUNLUĞU İLE YENİ FIRSATLAR

Nano ölçekli LED teknolojisi, inç başına 127.000 piksel gibi rekor bir yoğunluğa ulaşma fırsatı sunuyor. Bu değer, mevcut ekranlarla kıyaslandığında oldukça yüksek bir seviyede yer alıyor. Bu teknoloji, Artırılmış Gerçeklik (AR) gözlükleri ve Sanal Gerçeklik (VR) başlıkları gibi cihazların ultra yüksek çözünürlüklü ekranlarının geliştirilmesine imkan tanıyor.