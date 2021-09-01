Virüse yakalanan Serdar Ortaç’tan açıklama

Çin’den yayılan corona virüse yakalanan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, hastalık döneminde yaşadıklarını anlattı.

Dünyada milyonlarca kişiyi etkileyen corona virüse eğlence ve sanat dünyasını da vurdu. Son olarak şarkıcı Serdar Ortaç corona virüse yakalandı.

Serdar Ortaç’ın (51) corona virüs testi pozitif çıktı. Evde karantinaya giren ve sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan şarkıcı “Covid’de 5’inci gün. İki tane aşım var. Aşım olmasaydı bence daha kötü geçerdi. Çünkü ciğerlerime kadar inmişti. Konuşurken hırıldıyordum. Nefes almak da zor. Dikkati elden bırakmazsak iyi olur. Bütün hastalara geçmiş olsun” dedi.