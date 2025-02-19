Virüslü Domates Alarmı: Gümrükte Operasyonlar

VİRÜSLÜ DOMATES TOHUMLARIYLA İLGİLİ OPERASYONLAR

Gümrük kapılarında virüslü domates tohumu için son 45 günde 6 farklı operasyon gerçekleştirildi. Tarımı yok eden ve tüketiciyi hasta eden bu virüslü domatesler nedeniyle alarm durumu oluştu. Yapılan incelemelerde bu tohumlarda dünya genelinde tarım sektörünü tehdit eden benekli mozaik virüsü ve kahverengi buruşuk meyve virüsü tespit edildi.

TARIM BAKANLIĞI GÜMRÜK ÖNLEMLERİNİ ARTIRIYOR

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, virüslü domates nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti ve gümrüklerdeki tedbirler artırıldı. 10 Ocak’ta Çin menşeli, 23 Ocak’ta tekrar Çin menşeli, 10 Şubat’ta Tayland menşeli ve Çin menşeli, 13 Şubat’ta Çin menşeli ve son olarak 15 Şubat’ta da yine Çin menşeli virüslü domates tohumu gümrük kapılarında ele geçirildi. Yakalanan bu tohumların ülkelerine geri iade edildiği bilgisi verildi.

ToMMV ve ToBRFV isimli virüslü tohumlar, 2010’lu yıllarda Orta ve Kuzey Amerika’da ilk kez tespit edildi. 2013 yılında Meksika’da, 2018 yılında ise ABD’de yayılan bu virüs, sebze ve meyve üretimini tahrip etmesiyle tanınıyor. Ayrıca, tüketim durumunda sağlık problemlerine neden olabiliyor. 2021 yılında İsrail’de görülen bu virüs, kısa sürede ülkedeki tüm seralara sıçrayarak seracılık faaliyetlerinin neredeyse durma noktasına gelmesine sebep oldu. Dolayısıyla, İsrail meyve ve sebze ihtiyacını ithalatla karşılamak zorunda kaldı.