Virüslü Domates Tohumları Gümrükte Yakalandı

GÜMRÜK KAPILARINDA OPERASYONLAR

Gümrük kapılarında son 45 günde virüslü domates tohumu için toplamda 6 farklı operasyon gerçekleştiriliyor. Tarımı tehdit eden ve tüketicileri hasta edebilen virüslü domatesler nedeniyle alarm durumu ilan edildi. Yapılan testler sonucunda bu tohumlarda, dünya genelinde tarım sektörünü tehlikeye atan benekli mozaik virüsü ve kahverengi buruşuk meyve virüsü bulundu.

TARIM BAKANLIĞI’NIN ÖNLEMLERİ

Türkiye Gazetesi’nde çıkan habere göre, virüslü domates tohumu olayı üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı önlemlerini artırarak harekete geçti. 10 Ocak’ta Çin menşeli, 23 Ocak’ta yine Çin menşeli, 10 Şubat’ta hem Tayland hem de Çin menşeli, 13 Şubat’ta başka bir Çin menşeli ve son olarak 15 Şubat’ta yine Çin menşeli virüslü domates tohumu gümrük kapılarında ele geçirildi. İlgili tohumların bulundukları ülkelere geri iade edildiği bilgisi verildi.

ToMMV ve ToBRFV isimli virüslü tohumlar, ilk defa 2010’lu yıllarda Orta ve Kuzey Amerika’da tespit edildi. 2013 yılında Meksika’da, 2018 yılında da ABD’de yayılarak sebze ve meyve üretiminde büyük tahribatlara neden oldu. Ayrıca tüketim aşamasında da çeşitli hastalıklara yol açma potansiyeline sahip. 2021 yılında İsrail’de görülen virüs, hızla ülkedeki tüm seraları etkisi altına aldı ve seracılık faaliyetleri büyük ölçüde durdu. Ülke, meyve ve sebze ihtiyacını ithalat yaparak karşılamak zorunda kaldı.