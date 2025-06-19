VİSA, YELLOW CARD İle Ortaklık Kurdu. Stablecoin Ödemeleri Afrika’da Başlayacak. Dijital Dolar Talebi Artıyor. Kripto Para İşlemleri Hızla Büyüyor. Sınır Ötesi İşlemler İçin Stratejik Adım. CEO, Transfer Maliyetlerini Düşüreceklerini Belirtti.

KÜRESEL ÖDEMELERDE STRATEJİK ORTAKLIK

Küresel ödeme devi Visa, Afrika’nın önde gelen kripto para platformu Yellow Card Financial ile önemli bir anlaşma gerçekleştirdi. Bu ortaklık dahilinde, yıl içinde en az bir Afrika ülkesinde stablecoin tabanlı ödeme sisteminin uygulanması hedefleniyor. Stratejik iş birliği, kıtada dijital dolar talebinin artmasına yanıt vererek sınır ötesi ödemeleri dönüştürmeyi amaçlıyor. Eğitimli ödeme teknolojileri şirketi Visa, Yellow Card ile çalışarak kıtada stablecoin kullanımını artırmayı amaçlıyor. Bu gelişme, geleneksel finans sistemleri ile kripto para ekosistemi arasındaki entegrasyonun hızlandığını gösteriyor.

STABLECOIN KULLANIMINI ARTIRMAK

Anlaşma çerçevesinde, bu iki firma, gelişen pazarlarda özellikle sınır ötesi para transferlerinde stablecoinlerin daha fazla benimsenmesini hedefliyor. Ortaklığın ilk adımı, Yellow Card ve Visa ile desteklenen stablecoin işlemlerinin bu yıl en az bir Afrika ülkesinde hayata geçirilmesi olacak. Projenin kapsamı, 2026 yılına kadar yeni ülkelerin eklenmesi ile genişletilmesi planlanıyor. Yellow Card kurucu ortağı ve CEO’su Chris Maurice, bunun şirketin hazine operasyonlarını optimize edeceğini, likidite yönetimini güçlendireceğini ve kullanıcılara çok daha uygun maliyetli para transfer imkânı sunacağını belirtiyor.

STABLECOINLERE ARTAN İLGİ

Afrika’daki stablecoinlere olan ilgi, genel kripto para piyasasındaki büyümeden daha hızlı bir artış sergiliyor. Yapılan analizler, çoğu ülkede ABD dolarına erişimin kısıtlılığı ve süregelen yerel para birimi krizlerinin bu eğilimin temel nedenleri olduğunu ortaya koyuyor. Sahra Altı Afrika’da yapılan araştırmalar, toplam kripto para işlem hacminin yaklaşık yüzde 43’ünü stablecoinlerin oluşturduğunu göstermektedir. Bu durum, stablecoinleri bu kıta için önemli bir finansal araç haline getiriyor.

YELLOW CARD’IN ROLÜ

Kıtanın ilk lisanslı stablecoin ödeme operatörü olan Yellow Card, ayrıca bir kripto para borsası olarak da faaliyet gösteriyor. 2019’da başlayan platform, şu an 20 ülkede hizmet veriyor ve 6 milyar dolardan fazla işlem hacmine ulaştı. CEO Maurice, “Tüm büyük ödeme şirketleri bu alana girmek için aktif olarak yollar arıyor,” diyerek sektördeki genel eğilimi özetliyor. USDC ve USDT gibi dolara endeksli varlıklar, özellikle Nijerya ve Etiyopya gibi büyük ekonomilerde yoğun bir ilgi görüyor. Circle ise, USDC’nin ihraççısı olarak benzer bir pilot program başlatarak Afrikalı ödeme sağlayıcısı Onafriq ile 40 ülkeyi kapsayan bir projeye imza attı.