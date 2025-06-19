Visa, Yellow Card ile Ortaklık Kurdu. Stablecoin ödemeleri Afrika’da hayata geçirilecek. Dijital dolar talebi artıyor, devrim hedefleniyor. Kripto ekosistemi, finans sistemleriyle entegre oluyor. Stablecoin kullanımı, maliyetleri düşürecek. Afrika’da stablecoin ilgi, büyümeyi hızlandırıyor

VİSA VE YELLOW CARD STRATEJİK ORTAKLIK KURDU

Küresel ödeme lideri Visa, kıtanın önemli kripto para platformu Yellow Card Financial ile bir stratejik ortaklık gerçekleştirdi. Bu iş birliği kapsamında, yıl içerisinde en az bir Afrika ülkesinde stablecoin tabanlı bir ödeme sistemi kurulacak. Ortaklık, bölgedeki artan dijital dolar talebine yanıt verip sınır ötesi ödemeleri dönüştürmeyi hedefliyor.

STABLECOİN KULLANIMINI YAYGINLAŞTIRMA HEDEFİ

Ödeme teknolojileri alanında önde gelen Visa, Afrika merkezli finans teknolojisi firması Yellow Card ile stablecoin kullanımını artırmak amacıyla iş birliği yapıyor. Bu gelişme, geleneksel finans sistemleri ile gelişen kripto para ekosistemi arasındaki entegrasyonun hızlandığını gösteren önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Anlaşma doğrultusunda iki firma, özellikle gelişen pazarlarda sınır ötesi transferlerde stablecoinlerin benimsenmesini sağlamayı planlıyor. İlk somut adım olarak, Yellow Card ve Visa destekli stablecoin işlemleri bu yıl içinde en az bir Afrika ülkesinde devreye alınacak. Projenin kapsamı 2026 yılına kadar yeni ülkelerin eklenmesiyle genişletilecek.

STABLECOINLERE OLAN İLGİ ARTIYOR

Yellow Card kurucu ortağı ve CEO’su Chris Maurice, bu iş birliğinin şirketin bütçeleme işlemlerini optimize edeceğini ve likidite yönetimini güçlendireceğini belirtti. Bu aynı zamanda kullanıcılara çok daha düşük maliyetli para transfer imkânı sunacak. Afrika’da stablecoinlere olan ilgi, genel kripto para piyasasındaki artıştan daha hızlı bir büyüme gösteriyor. Analizlere göre, bu eğilimin temel nedenleri arasında birçok ülkede ABD dolarına erişimin kısıtlı olması ve devam eden yerel para birimi krizleri yer alıyor. Araştırmalar, Sahra Altı Afrika bölgesindeki toplam kripto para işlem hacminin yaklaşık yüzde 43’ünü stablecoinlerin oluşturduğunu ortaya koyuyor. Bu durum, stablecoinleri kıta için önemli bir finans aracı haline getiriyor.

YELLOW CARD’IN BAŞARILARI

Kıtanın ilk lisanslı stablecoin ödeme operatörü olan Yellow Card, aynı zamanda bir kripto para borsası olarak faaliyet gösteriyor. 2019 yılında kurulan ve şu anda 20 ülkede operasyon yürüten platform, bugüne dek 6 milyar doların üzerinde işlem hacmine ulaştı. CEO Maurice, “Tüm büyük ödeme şirketleri bu alana girmek için aktif olarak yollar arıyor.” diyerek sektördeki genel eğilimi özetledi. Ayrıca, dolara endeksli USDC ve USDT gibi varlıklar, Nijerya ve Etiyopya gibi büyük ekonomilerde büyük ilgi görüyor. Bu durumu fark eden bir başka büyük oyuncu olan ve USDC’nin ihraççısı olan Circle, geçtiğimiz aylarda Afrikalı ödeme sağlayıcısı Onafriq ile 40 ülkeyi kapsayan benzer bir pilot program başlattı.