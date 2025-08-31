VİSİON Art Platform, Londra’da Sergi Açtı

GALERİDE YENİ SERGİ AÇILIYOR

VİSİON Art Platform, Londra’nın Soho bölgesindeki galeri mekanında ‘What Will Not Bend, Will Break’ isimli grup sergisine ev sahipliği yapıyor. 29 Ağustos’ta ziyarete açılan sergi, 10 Eylül’e kadar Londra’da görülebiliyor.

DOĞA VE KENT YAŞAMI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Eğilmeyen Şey, Kırılır, doğayı basit bir arka plan olarak değil, hafızanın aktif ve değişen bir öznesi olarak ele alıyor. Doğa, tutan, yer değiştiren ve dönüşen bir varlık olarak değerlendiriliyor. Sergi, derinleşen ekolojik belirsizlikler ve hızlanan kentleşme ışığında, doğanın estetik ya da işlevsel boyutlarının ötesinde nasıl algılandığını tartışıyor; bu algıların kültürel ve kişisel hafızayı nasıl etkilediğini sorguluyor.

DOĞANIN ROLÜ VE ETİK BAĞLARIMIZ

Doğa, romantik bir kaçış olmaktan çok, zamanın anlatıcısı olarak değerlendiriliyor. Sergi, doğa ile kent yaşamı arasındaki ilişkilerimizi sorgulayan diyaloglar başlatıyor. Bilimsel rasyonalite ve teknolojik çözümler, çevre ile olan etik bağlarımızı nasıl zayıflattığını ve doğayı yalnızca yönetilip optimize edilecek bir sistem olarak görmemize yol açtığını inceliyor.

KÜLTÜREL VE SANATSAL PRATİKLER

Doğayı uzak bir konsept yerine, ekolojik varlığın baskın olduğu bölgelerde ele alan sergi; doğa, kültür ve sanat pratikleri arasındaki karmaşık ilişkileri gözler önüne seriyor. Bu etkileşimler, korku ve saygı arasında gidip gelen bir gerilim içeren ilişkileri ortaya çıkarıyor ve bu gerilimler kolektif hafızayı şekillendiriyor. Eğilmeyen Şey, Kırılır, doğayla olan bağımızı yenilikçi ve bedenlenmiş bir yaklaşımla yeniden değerlendirmeyi hedefliyor.

SERGİ BİLGİLERİ

Sergi, katılımcı sanatçıların fotoğraf, resim, heykel ve mekana özgü yerleştirmeler gibi farklı medyumlar aracılığıyla doğayı tanıma yollarını araştırıyor.

Sergi Bilgileri:

What Will Not Bend, Will Break

29.08 – 10.09.2025

Sanatçılar: Hannah Kline, Jacqueline Roditi, Lucy XC Liu, Payidar Savaş, Polina Piëch, Sefa Çakır, Sophie Anne Wyth, Tanzer Arığ

Küratör: Senem Çağla Bilgin- Keys

Ziyaret Bilgileri:

Pazartesi-Cuma: 11:00 – 18:00

Cumartesi: 11:00 – 16:00

Pazar: Kapalı

Sergi ücretsiz ziyaret edilebilir.

Adres: 36 Great Pulteney St, London W1F 9NS