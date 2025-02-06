Vişne Madencilik Halk Arz Büyüklüğü Belirlendi

HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ

Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ’nin halka arz büyüklüğü 898,6 milyon TL olarak belirlendi. Tera Yatırım liderliğinde oluşan konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilen Vişne Madencilik paylarının halka arz işlemleri 3-4-5 Şubat 2025 tarihlerinde tamamlandı. Bu süreçte sermaye artırımı ve ortak satışı kapsamında toplam 24.000.000 TL nominal değerli paylar halka arz edildi.

YATIRIMCI DAĞILIMI

Vişne Madencilik’in halka arzı 898.560.000 TL büyüklüğe ulaştı ve 24.000.000 TL nominal değerli paylar, 228.291 adet yurt içi bireysel yatırımcıya, 10 adet yüksek başvurulu yatırımcıya, 140 adet grup çalışanı yatırımcısına, 17 adet yurt içi kurumsal yatırımcıya ve 1 adet yurt dışı kurumsal yatırımcıya olmak üzere toplamda 228.459 yatırımcıya dağıtıldı. Yatırımcılar arasında dağıtım oranları ise yurt içi bireysel yatırımcılar için %59,47, yüksek başvurulu yatırımcılar için %23,31, grup çalışanları için %0,32, yurt içi kurumsal yatırımcılar için %12,27 ve yurt dışı kurumsal yatırımcılar için %4,63 şeklinde belirlendi.

DAĞITIM VE TALEP DETAYLARI

Halka arz süreci ile ilgili dağıtım tutarları ve talebi karşılanan başvuru sayısı, ilgili yatırımcı grupları bazında ek belgelerde detaylı şekilde sunuluyor. Bu durum, iş dünyasında önemli bir gelişme olarak kaydediliyor ve yatırımcı ilgisini artırıyor.