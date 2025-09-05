Viterbo’daki Santa Rosa Festivali’nde GÜVENLİK Önlemi: 2 Türk Gözaltında

GÜVENLİK GÜÇLERİ OLAYI ENGELLEDİ

Viterbo’daki Santa Rosa Festivali’nde güvenlik güçleri, olası bir saldırıyı önlemeyi başardı. İtalyan Özel Harekat Birimi (DIGOS), 2 Türk vatandaşını makineli tüfek ve değişik silahlarla tutukladı. İtalyan medyası, şüphelilerin ayrıntılı bir saldırı planı hazırladığını aktardı. Festivale, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Antonio Tajani’nin yanı sıra İsrail büyükelçisi de katılımcılar arasında yer aldı. Ayrıca Bakan Alessandro Giuli, Forza Italia Senatörü Maurizio Gasparri ve Roma’da iş programı gereği bulunan Başbakan Meloni’nin kardeşi ve siyasetçi Arianna Meloni de davetliydi. Il Messaggero gazetesinde yer alan habere göre, Viterbo savcılığı, şüphelilere yasadışı silah bulundurmak suçlamasıyla dava açtı. Savcılar, silah kaçakçılığı olasılığını incelerken, terör saldırısı ihtimalinin de araştırıldığı bilgisini verdi.

BARIŞ BOYUN BAĞLANTISI İDDİASI

Tutuklanan iki kişinin, geçtiğimiz ocak ayında İtalya’da yakalanan ve iadesi reddedilen Türk suç örgütü lideri Barış Boyun ile bağlantılı olabileceği öne sürüldü. Polis kaynakları, örgütün üç kişiden oluştuğunu ve bu kişilerden birisinin firar etmiş olabileceğini belirtti. Şüphelilerin Viterbo kent merkezindeki bir pansiyonda kaldıkları belirlendi. Görgü tanıkları, yakalanan iki kişinin savcılığa çıkarıldığını ancak sorgu sırasında sessiz kalmayı tercih ettiklerini ifade etti. Boyun’un Türkiye’de bir alüminyum fabrikasına yönelik intihar saldırısı planladığı iddiaları geçmişte gündeme gelmişti ve bu girişim Türk polisinin müdahalesiyle engellendiği belirtiliyor.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Olayın ardından, Lazio’daki güvenlik komitesi acil olarak toplandı. Özel timler, keskin nişancılar ve patlayıcı arama köpekleri bölgeye yerleştirildi. Baş görevli Luigi Aspromonte, festival sırasında ışıkların açık kalacağını duyurdu. Santa Rosa Festivali’nde alınan güvenlik tedbirleri, kentin olağan atmosferini etkiledi. Macchina di Santa Rosa’nın taşınması esnasında ışıkların açık bırakılması, Viterbo sakinlerinin tepkisini çekti. Normal şartlarda ışıklar kapalı olan törenin bu kez farklı vare şekilde gerçekleştirilmesi, 40 bini aşkın katılımcının protestosuna neden oldu. Polis kaynakları, Santa Rosa planının şüphelilerden birinin izlenmesi sonucunda aydınlatıldığını aktardı.

PATLAYICI VE SİLAHLAR BULUNDU

Adnkronos’un haberine göre, 2 Türk vatandaşının hareketleri bir ihbar sonucu takip edildi. Polis, pazar günü saat 14.30 civarında şüphelilere operasyon düzenledi. 22 ve 40 yaşındaki şüphelilerin odasında hafif makineli tüfek, tabanca ve üç şarjör bulundu. Yetkililer, şüphelilerin terör bağlantısına dair kesin bir bulguya ulaşamadıklarını kaydetti. Soruşturma, adi suçlar ve silah kaçakçılığı üzerine yoğunlaşıyor. Gözaltında bulunan iki kişinin, bir hafta içinde serbest bırakılabileceği gündeme geldi.

MELONİ VE TAJANİ’DEN TEBRİKLER

Başbakan Giorgia Meloni, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Macchina di Santa Rosa festivali öncesinde Viterbo’da 2 silahlı Türk vatandaşının tutuklanmasındaki hızlı müdahaleleri için polisi ve İçişleri Bakanı Piantedosi’yi tebrik ediyorum. Bu karar, UNESCO tarafından insanlığın somut olmayan kültürel mirası olarak kabul edilen ve Viterbo halkı ile birçok İtalyan’ın değer verdiği asırlık bir geleneği güvenli bir şekilde kutlamamızı sağlıyor” dedi. Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Antonio Tajani ise “Bu yıl da Viterbo’daki Macchina di Santa Rosa festivaline katıldım. Etkinliğin başlamasından birkaç saat önce 2 silahlı Türk vatandaşını tutuklayan polisimize tebriklerimi iletiyorum. Macchina di Santa Rosa’nın güvenli bir şekilde taşınmasını sağlayan belediye başkanını ve valiyi kutluyorum. Umarım bu olay, şiddet eylemleri düzenleyen kötü niyetli kişiler için bir uyarı olur” ifadeleriyle olayın ciddiyetini vurguladı.