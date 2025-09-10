Viterbo, “Türk Mafyası” İtalya Merkezi

TÜRK MAFYASININ VITERBO’DAKİ VARLIĞI

İtalya’nın orta kesimlerindeki Viterbo kenti son zamanlarda “Türk mafyası”yla anılmaya başladı. Geçtiğimiz hafta iki Türk vatandaşının silah ve mühimmatla yakalanmasının ardından, soruşturmalar ilk olarak dini bir törene terör saldırısı hazırlığı iddialarıyla başlasa da, daha sonra gözaltılar ve organize suç örgütleri ile uluslararası silah kaçakçılığıyla ilişkilendirildi. Önceden de Türkiye’deki suç örgütleriyle bağlantılı olduğu belirtilen kişilerin Viterbo’da yakalanmış olması, “Türk mafyası Viterbo’da ne yapıyor?” sorusunu gündeme getirdi. Etrüsklerin yaşadığı Tuscia bölgesinde yer alan Viterbo, Ortaçağ’dan kalma en iyi korunmuş kent merkezlerinden birine sahip. Toplam nüfusu yaklaşık 300 bin olan vilayet, yaklaşık 60 bin nüfusuyla İtalya’nın orta büyüklükteki şehirlerinden biri. Roma’ya 1,5 saatlik tren mesafesi, çevresindeki doğal güzellikler ve Tuscia Üniversitesi’nin varlığı, burayı hem turistler hem de öğrenciler için çekici kılıyor.

GÖZALTILARIN NEDENİ

Viterbo, “Türk mafyasının İtalya merkezi” ifadeleriyle anılmaya, 3 Eylül’de yapılan operasyonlar sonrasında gözaltına alınan Türk vatandaşlarıyla başladı. İtalya polisinin açıklamalarına ve basına yansıyan bilgilerine göre, bu kişiler organize suç örgütleriyle bağlantılı oldukları için gözaltına alındı. 25 Ağustos’ta, Türkiye tarafından arandığı belirtilen bir suç örgütü liderinin de Viterbo’da yakalandığı bildirildi. Bu şehir, mafya faaliyetleri açısından belki de en “meşhur” yerlerden biri değil, ama İçişleri Bakanlığı’na bağlı Mafyayla Mücadele Soruşturma İdaresi (DIA) geçen yıl parlamentoya sunduğu raporda, “Suç örgütleri son zamanlarda Viterbo bölgesinde etkin rol oynamaya ve ekonomik faaliyetlerin kontrolünü ele geçirmeye çalışıyor” deniliyordu. Raporda, özellikle ‘Ndrangheta bağlantılı kişilerin Arnavutluk mafyasıyla birlikte bölgedeki faaliyetleri yer aldı.

TÖREN VE KAMU GÖRÜŞÜ

3 Eylül’de kentin en büyük etkinliklerinden biri olan Santa Rosa festivali öncesinde düzenlenen operasyonda, iki Türk vatandaşının silah ve mühimmatlarla yakalanması kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Bazı hükümet temsilcileri, şüphelilerin büyük bir törene saldırı düzenlemeyi planladıkları iddiasını öne sürdü. Bu iddia, aşırı sağcı Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini’nin “Katliam olabilirdi, ancak kolluk kuvvetlerinin kararlı müdahalesi saldırıyı önledi” mesajıyla sosyal medyada yayılmasına neden oldu. İtalya polisi şu an için şüphelilerin kimlik bilgilerini açıklamıyor, ama uzman yorumları, gözaltıların bir terör saldırısı hazırlığı ile değil, daha çok organize suç örgütleriyle yakın bir ilişkisi olduğu yönünde.

ÖNCEDEN YAPILAN ARAŞTIRMALAR

İtalyan mafyası konusunda tanınmış bir uzman olan Roberto Saviano, 3 Eylül’de yapılan operasyonu analiz ederken, olayların bir terör saldırısı girişiminden çok organize suçlarla bağlantılı olduğunu vurguladı. Saviano, “Viterbo, Türk mafyasının İtalya’daki başkenti haline geldi” şeklinde bir değerlendirme yaptı. La Repubblica gazetesi de son gözaltılardan sonra, “Türk suç dünyası Viterbo bölgesinde kök salmış durumda” ifadesine yer verdi. Kamu yayıncısı Rai’de ise bu durumun kapsamı üzerinde durulurken, Viterbo Belediye Meclisi Üyesi Giulio Marini, “Şehrimiz, İtalya’daki Türk mafyası için önemli bir üs haline gelmiş gibi görünüyor” dedi.

SONUÇ VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Roberto Saviano, Türk mafyası ile İtalyan mafyası arasında bir iş birliğinin var olduğunu iddia ederken, ‘Ndrangheta’nın etkin olduğu Tuscia bölgesinde kontrolün Türk mafyası tarafından sağlanması gerektiğini belirtti. İtalya parlamentosu mafya araştırma komisyonunun 2018 tarihli raporunda ‘Ndrangheta’nın yayılımı ve etkileri üzerinde durulmuştu. Interpol, ‘Ndrangheta’nın dünya çapında 84’ten fazla ülkede kök saldığını ve çok çeşitli organize suç faaliyetlerinde bulunduğunu aktarıyor. Bu koşullar altında, Viterbo’daki mafya varlığı, yasadışı gelirlerin yasal ekonomik sistemlere sokulmasına çalışan bir durum olarak kaydediliyor. İtalya basınında, ‘Ndrangheta’nın yıllık cirosunun 50 milyar euro civarında olduğu tahmin ediliyor.